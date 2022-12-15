Буран срывает крыши с домов: как регионы РФ переживают декабрьскую непогоду

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Стихия разбушевалась почти во всех уголках страны.

Чукотку захватил снежный циклон: жители боятся выйти из дома, из-за метели и ураганного ветра, местами он превышает 30 километров в час. Чтобы удержаться на земле, люди цепляются за все, что попадает под руку.

В Анадыре пассажиры застряли в местном аэропорту на несколько часов из-за бурана. Видимость почти нулевая, и даже работники стараются не выходить за дверь без повода. Ветер на аэродроме, разогнался со страшной силой.

Стихия разбушевалась и в Хабаровске. Машины там тонут в гигантских сугробах, люди не знают, как подобраться к домам. А в соседнем Николаевске-на-Амуре буран срывал крыши с домов и валил дорожные знаки.

Снег вызвал аварии на столичной ЦКАД, там водители три часа стояли в пробке. Чтобы не опоздать в аэропорт, люди решились на забег с багажом по снежной каше.

Ну, а в Петербурге к выходным потеплеет до нуля. Может поэтому дворник, вместо уборки улиц решились выйти на лед.