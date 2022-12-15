Сбежавший Макаревич* избавился от одного из бизнесов в России
Андрей Макаревич* вышел из состава учредителей «Мамбо Продакшн»
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитый музыкант потихоньку прощается с российским имуществом. Однако все от сердца он пока оторвать не может.
Стало известно, что сбежавший в Израиль музыкант Андрей Макаревич* избавился от одного из российских бизнесов. База «СПАРК-Интерфакс» заметила, что певец вышел из состава учредителей ООО «Мамбо Продакшн».
После 1 декабря артист перестал значиться совладельцем студии, расположенной на улице Ватутина в Москве. «Мамбо Продакшн» занимается производством фильмов и тв-программ. Также сфера деятельности производства включает 18 областей, среди которых радио и показ кино. Макаревичу принадлежало 20% компании.
Макаревич* избавился от одного из бизнесов в РФ.
Примечательно, что коллега исполнителя по бизнесу, продюсер Николай Билык, также совладельцем больше не значится. В учредителях судии осталась лишь сестра Макаревича - Наталья. Сообщается, что последние годы данный бизнес не приносил доходов иноагенту.
Согласно «СПАРКУ» Макаревич остается совладельцем трех бизнесов в России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Макаревич признался в тоске по родине.
* — признан иноагентом в РФ