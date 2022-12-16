«Проблема не в браке»: что указывает на проблемы в семейной жизни Летучей?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; ВКонтакте / Инна Литвиненко; 5-tv.ru

Знаменитая ведущая уже шесть лет состоит в официальном браке, однако неожиданно заговорила о бессмысленности штампа. Неужели Летучая разочаровалась в семейной жизни?

Телеведущая Елена Летучая осудила рвение женщин выходить замуж. По ее словам, абсолютно каждая представительница прекрасного пола заслуживает счастья, однако брак убивает огонек в глазах. Психолог Инесса Литвиненко в беседе с 5-tv.ru раскрыла, чем вызвано отсутствие веры в семейное счастье теледивы и кто виновен в его появлении.

Эксперт сообщила, счастливая замужняя женщина никогда бы не стала отрицать необходимость брачных уз, однако она согласна с Летучей в некоторых аспектах. По словам психолога, грустно наблюдать, когда девушки воспринимают брак, как социальнывй лифт, а мужчину — как «некий трактор», который должен протащить ее по жизни.

«Отрицание семьи для меня — очень негативный аспект, который говорит о том, что у Елены личный очень несчастливый опыт. Потому что семья это прекрасно и семья это необходимо этому человеку. Мне кажется, что люди которые говорят, что брак себя изжил, что брак нынче не моден и что брак это пустое место, — это люди, которые много-много раз разочаровывались и не ходили к психологу», — объяснила Литвиненко.

По словам эксперта «потухшие» глаза у замужних женщин указывают лишь на то, что у нее нет ничего, кроме брака и любимого человека. Она отметила, что людям необходим социум и реализация. Эксперт считает, что здоровые отношения, наоборот, разжигают огонь в женщине.

«Проблема не в браке. Проблема либо в неверном выборе партнера и отсутствии работы и возможности уйти от своего партнера или найти нормального. Или, действительно, на уровне 50 лет или около того, она понимает, что она не жила, и ничего кроме борщей в жизни не видела. Это, конечно, грустно, потому что люди, которые умеют совмещать социальную жизнь и семью, абсолютно счастливы в семье и в социуме», — добавила психолог.

Инесса Литвиненко рассказала, что отсутствие веры в семейное чудо у 44-летнего Летучей может иметь под собой печальный подтекст.

«Непроработанный негативный опыт, который накапливался годами может повлиять на какие-то точечные мнения человека», — подчеркнула Литвиненко.

Психолог высказалась, что рядом с телеведущей должен быть мужчина, который будет иметь жесткий стержень, как и у Летучей. Эксперт предположила, что «Ревизорро» может быть не удовлетворена своим выбором.

«У нее видимо в силу обстоятельств как-то не вышло встречать именно такого человека. Несколько раз обожглась, потому что не 15 лет нам всем. И она решилась рубить: значит все, значит мне не надо, все это не правильно, и все это себя изжило», — заключила специалист и выразил надежду, что еще объявится мужчина, который подберет ключи для сердца Елены.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Елена Летучая не хочет рожать детей.