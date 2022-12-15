Фейерверки и петарды с наступлением зимы стали частой причиной детских травм

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Сорокин; 5-tv.ru

Традиционно под Новый год отечественные травмпункты начинают заполняться подростками.

Самые частые травмы от разорвавшихся рядом или прямо в руках петард и фейерверков. А прямо сейчас интернет облетает видео, на котором ребята из Петербурга и вовсе по доброй традиции города устроили дуэль на римских свечах. Чем грозит такая беспечность в обращении с петардами и как обезопасить себя и ребенка, знает Артём Яковенко.

Взрыв — и кастрюля летит в небо. От удара маленькая и, на первый взгляд, безобидная петарда в клочья разрывает жестяные банки и пластиковые бутылки. Самые яркие и самые опасные примеры пиротехники показывают детям во время специально организованных уроков.

«Если мощную петарду кто-то кинул в снег и вы подумали: „О, ерунда, я ее на ладони взорву“, то имейте ввиду, что на ладони она может нанести серьезный урон», — предупреждают пиротехники.

Специалисты объясняют: на ладони не то что подрывать, даже поджигать ничего нельзя. Самый безопасный способ — установить петарду в снег, только потом поджечь и отойти на 20 метров.

«Я поджигал петарды и держал их не за низ, а посередине и мог оторвать пальцы», — осознал школьник Сергей Попов.

Несмотря на то, что продажа пиротехники по закону разрешена с 16 лет, дети умудряются раздобыть петарды и получают травмы. Егору из Екатеринбурга оторвало фаланги двух пальцев — петарда взорвалась в руках.

«Взял петарду, хотел взорвать и быстро побежал к двери. Хотел дверь открыть, и петарда у меня в руках взорвалась», — вспоминает Егор.

Врачам пришлось собирать кисть буквально по косточкам. К счастью, шевелить рукой пациент все-таки сможет. Это большое везение, считают врачи. Ежегодно по всей стране сотни человек из-за взрывоопасных игрушек остаются инвалидами.

«Ежегодно за последние два года по десять человек госпитализированы, которые пострадали от петард и пиротехнических изделий», — рассказал заместитель главного врача по хирургии детской городской клинической больницы Екатеринбурга № 9 Араик Петросян.

Задумываться о правилах запуска фейерверков нужно не только детям. Зачастую они берут пример со взрослых, которые пренебрегают техникой безопасности. За примерами далеко ходить не надо. В Новосибирске кто-то из местных жителей неправильно установил фейерверки, и снаряды полетели в окна многоэтажки.

В Хабаровске мужчина зажег фитиль фейерверка в подъезде дома. Вышел с ним на улицу и чуть было не спалил несколько припаркованных автомобилей. Вспомним и «магическую дуэль по-питерски» — так противостояние прозвали пользователи соцсетей. Подростки из Северной столицы устроили перестрелку римскими свечами.

«Подростки, ну, наверное, они всегда покупают петарды, чтобы всплеснуть адреналин, все взрывается, это же так прикольно», — предположил школьник Егор Мурыгин.

Чаще всего школьники покупают взрывотехнику в полулегальных магазинах. Точки продажи регулярно проверяют сотрудники МЧС и общественники — штраф за продажу пиротехники несовершеннолетним — от 30 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях сами взрослые приобретают опасные игрушки детям.

«Сегодня бабушка спокойно своим внукам, которым по виду лет девять-десять, покупала петарды, потому что они их любят взрывать. И она считает это нормальным. Здесь уже все на совести родителей. Потом не дай бог что случится с этими ребятами, отвечать будет эта бабушка, которая купила ребятам петарды», — говорит региональный координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

За последние пять лет в России от петард пострадали около трех тысяч человек, 11 погибли. Из-за несоблюдения инструкции серьезные травмы получили больше семисот детей. Чтобы не испортить себе новогодние праздники, нужно не только знать правила безопасности, но и правильно подходить к выбору пиротехники.