Самый больной в мире человек: Саакашвили имитирует припадки и недуги

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Геденидзе Ираклий; 5-tv.ru

Известия о страшных болезнях и истощении, кажется, не более чем игра знаменитого заключенного.

Михаила Саакашвили, который по словам его адвокатов находится почти при смерти, уличили в симуляции. Появилось видео из клиники в Тбилиси, на котором бывший грузинский лидер ведет себя буйно. Эти кадры выложило грузинское тюремное ведомство, объяснив, что сделало это исходя из «высокого общественного интереса».

В службе считают, что Саакашавили лишь притворяется больным — чтобы надавить на правосудие. Видно, как он курит в палате, нормально ест, спит, сам передвигается. А когда заходят медики, бывший президент, возможно, намеренно сползает с койки, падает на пол, будто в припадке. При этом находит в себе силы ругаться с персоналом.

Все это происходит после сообщений об отравлении политика. В прессе целый месяц писали, что после длительной голодовки в тюрьме у бывшего президента Грузии обострились проблемы со здоровьем.

Буквально на днях местные СМИ опубликовали фото сильно исхудавшего Саакашвили. Сообщалось, что у него якобы обнаружили туберкулез и деменцию. Если верить заявлениям, всего у бывшего лидера диагностировано 36 различных заболеваний.