Сбежавший в Израиль Семен Слепаков оставил в России многомилионные долги

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Артист зарабатывал в РФ приличные деньги, но не смотря на это оказался должником.

Шоумен Семен Слепаков недавно переехал в Израиль. Говорят, у него появились финансовые проблемы: гонорар от трех миллионов рублей за корпоратив знаменитости были готовы платить только в России.

Слепаков на Родине зарабатывал приличные деньги, постоянно попадая в рейтинг самых успешных российских знаменитостей. Последний раз это произошло в 2020 году. Тогда его доход составлял около 2,4 миллионов долларов.

Но это не помешало оказаться ему в списке должников. Как пишет KP.RU, Слепакову выставили счет на 18,9 миллионов рублей. Из них 15,3 миллиона — налог на доходы физических лиц, а 3,6 миллиона — пени за просрочку. Откуда же взялась такая сумма?

«Прежде всего, отмечу, что НДФЛ в размере 13% облагаются многие вид дохода: не только зарплата, но и средства от продажи или сдачу в аренду недвижимости, выигрыши, дивиденды, доходы от источников за пределами РФ и другое. Индивидуальные предприниматели НДФЛ не выплачивают, если укладываются в годовой доход до 200 с лишним миллионов рублей (в 2021 году — до 206 млн в год; в 2022 — до 219 млн). Таким образом, этот долг, скорее всего, образовался от какой-то другой деятельности», — рассказал адвокат Тимур Матвеев.

Он предположил, что было продано дорогостоящее имущество или через суд были взысканы какие-то крупные суммы. Адвокат рассчитал, что общий доход знаменитости составил 118 миллионов рублей.

Однако даже не смотря на переезд в Израиль, рассчитаться с налоговой службой шоумену придется. Иначе судебные приставы могут арестовать и пустить с молотка принадлежащее ему имущество в России.

Как ранее писал 5-tv.ru, актер Вячеслав Манучаров заявил, что отъезд Слепакова из России на фоне сложной политической ситуации не выдерживает норм морали.