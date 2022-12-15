Путин: Россия обязательно добьется восстановления новых территорий

Путин: РФ добьется всех целей в новых регионах, они станут единым целым со всей страной

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства подчеркнул, что задачи по новым регионам нельзя откладывать «на потом».

Россия обязательно добьется восстановления жизни в новых регионах, они станут единым целым со всей страной. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства поручил правительству до конца первого квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов России.

«В горизонте 2030 года все они должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни», — сказал Владимир Путин.

Однако российский лидер подчеркнул, что вышеуказанный срок совершенно не означает, что эти задачи можно «откладывать на потом».

Как отметил президент, в новых регионах будут введены все механизмы социального обеспечения. Это программа материнского капитала, выплаты для многодетных семей, пенсии, строительство детских садов, школ, больниц и транспорта.

«Будем развивать первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы. В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы, здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении Путина о том, что власти Евросоюза позволили США вытирать о себя ноги.