Ольга Орлова рассказала, как она потеряла веру в чудеса и Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитость вспомнила, когда и как она узнала, что праздничного волшебника не существует. Родителям ничего объяснять не пришлось.

Певица Ольга Орлова дала ценный совет подписчикам, которые не знают, как развеять миф о существовании Деда Мороза в головах детей. По мнению знаменитости, в какой-то момент можно просто не исполнить новогоднее пожелание ребенка, адресованное волшебнику.

«Думаю, вера в него закончится, когда подарки в письме не будет соответствовать подаркам под елкой», — написала телеведущая в соцсетях.

Ольга уверена, что дополнительных объяснений больше не потребуется. Так, к примеру, было в детстве и самой бывшей «блестящей». В десять лет она под елкой увидела не подарок, о котором мечтала, а предмет необходимости.

«Мне тоже было лет десять, когда Дед Мороз принес мне под елку шерстяные коричневые рейтузы. Вот тогда-то я и осознала с глубочайшим разочарованием, что его не существует!» — вспомнила певица.

Тема на этом в соцсетях не закончилась. Одна из подписчиц поинтересовалась у Орловой, а зачем вообще рассказывать детям, что новогоднего волшебника нет. К примеру, она до последнего дарила ребенку надежду на чудо. В ответ знаменитость посоветовала женщине делать так, как ей нравится.

«Я это вижу вот так. <…> А вы делайте как вам больше нравится. И до последнего это до скольки? До 21? — поинтересовалась ведущая «Дома-2».

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