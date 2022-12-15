«Артемовск сложно взять»: почему ВСУ страстно хотят отбить Северное и Красногоровку

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Населенные пункты Северное и Красногоровка позволяют брать Артемовск в полукольцо.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции.

В течение суток противником предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка. Все атаки ВСУ были отражены.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о том, насколько важные действия произошли на данном направлении.

«Ну вообще Артемовск так просто не взять, потому что город очень сильно укреплен, там находятся предприятия», — говорит эксперт.

Оказалось, что там еще с советских времен существуют подземные склады Росрезерва, которые очень хорошо защищены. Или, например, соляные шахты. Артемовск, в какой-то степени, напоминает Мариуполь, считает Кнутов.

«Поэтому мы выбрали немного другую тактику: мы окружаем город с севера и с юга. Это помимо того, что внутри города бои идут. Но основная ставка делается на окружение, изоляцию и принуждение тех войск, которые если и останутся в городе, к сдаче, а если противник их выведет, то мы тогда с минимальными потерями освобождаем этот населенный пункт», — добавил он.

По его мнению, именно поэтому продвижение российских войск, взятие населенных пунктов на севере и юге фактически означает стягивание кольца вокруг города.

«Уже сейчас город находится в оперативном окружении. Дороги простреливаются, поставка оружия, боеприпасов крайне затруднена. Как будут вести себя украинские войска, можно только предполагать. Обычно Залужный всегда отдает команду на вывод войск для того, чтобы сберечь солдат, а Зеленский, наоборот, требует воевать до последнего и держать оборону до тех пор, пока это возможно», — заключил военный эксперт.

Кнутов считает, что все-таки поступит приказ Зеленского и из-за этого, чтобы сберечь жизни российских солдат, и, в то же время, решить задачу освобождения Артемовска, Россия будет продолжать тактику окружения.

Эксперт уточнил, что населенные пункты Северное и Красногоровка позволяют брать Артемовск в полукольцо.

«Эти населенные пункты имеют принципиальное значение, потому что это фактически ключ к Артемовску. Хотя сам город, вроде бы, ограничивается позиционными боями и небольшим продвижением наших войск непосредственно по городу, когда приходится брать здание за зданием. Хотя, если бы мы были американцами, то могли бы использовать „ковровые бомбардировки“ и просто сделать так, что все многоэтажные дома, которые находятся в городе, просто сложились бы и все. Похоронив противников и остатки мирных граждан, если таковые имеются. Но мы предпочитаем, пусть медленную, но более гуманную тактику, которая спасает жизни и тех людей, которые еще возможно остаются в городе, я имею в виду мирных граждан», — заявил политолог.

Кнутов заключил, что это остается последний район в ДНР, который контролируется ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ЛНР украинские солдаты в ужасе выводят из строя танки, чтобы не идти в наступление.