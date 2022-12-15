Постоянно с мамой: как опека Успенской влияет на личную жизнь ее 32-летней дочки

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

У Татьяны Успенской в 32 года нет ни мужа, ни детей. Неужели знаменитая мать является помехой на пути к счастью своей дочки?

Поборовшая наркотическую зависимость дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина оказалась под пристальным наблюдением своей звездной мамы. Исполнительница не разрешает одинокой 32-летней Татьяне и шагу ступить без ее ведома. Психолог Андрей Зберовский в беседе с 5-tv.ru рассказал, когда девушка сможет найти своего мужчину, и является ли мать помехой на пути к ее семейному счастью.

Эксперт объяснил, что человек, который находился в наркотической зависимости, теряет критические навыки. По его словам, Татьяне Успенской потребуется время, чтобы снова научиться оценивать людей. В том числе, противоположного пола.

«Если позволить девушке, которая не так давно потребляла наркотики, выстраивать личную жизнь с ходу, как правило, она ошибается. Или на альфонса нарывается, либо она связывается с мужчинами криминальными какими-то, с замашками. Либо с людьми, склонными к насилию», — подчеркнул психолог.

Зберовский добавил, что реабилитация предполагает как профессиональную реализацию, карьерную и творческую, так и личную.

«Надо сделать небольшую паузу, чтобы общаться в другом статусе, в другом качестве и с другим окружением <…> Я думаю, что потратив два-три года на совместное движение с матерью, она обновит планку своего восприятия для окружающих и вновь вернется в отношения с мужчинами», — поделился мнением психолог.

Эксперт предложил представить, каких мужчин может привлечь бывшая наркоманка, которая не нашла себя. По его словам, их уровень будет соответствующим. Поэтому звездная мать только поможет наследнице подняться по социальной лестнице и стать респектабельной партией. По словам психолога, пауза в личной жизни сейчас просто необходима дочери артистки, чтобы сформировать себя.

«Татьяна может рассчитывать на мужчин гораздо более высокого социального ранга. Она ничего не теряет, потому что в наше время создать семью и родить ребенка она в 35 может без проблем совершенно. Поэтому сейчас спешка и в отношениях с мужчинами точно не нужна», — в заключение сообщил психолог.

Психолог отметил, что Татьяне Плаксиной категорически нужна пауза, чтобы обелить свою репутацию, прежде чем выбрать мужчину, с которым она проведет свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской рассказала об ужасах наркотической зависимости.