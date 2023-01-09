SHAMAN впервые ответил на слухи о причастности Максима Фадеева к его карьере

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Певец и композитор Ярослав Дронов объяснил, почему часто исполняет песню «Танцы на стеклах» во время концертов. Кстати, из-за этого его подозревают в сотрудничестве со знаменитым продюсером.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, опроверг причастность продюсера Максима Фадеева к его творчеству. При этом он рассказал автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко, что гордится из-за высказываний продюсера о себе.

У тебя в репертуаре есть песни, которые изначально не твои. Это «Дельтаплан», «Улетай» (наполовину твоя, наполовину нет), а еще «Танцы на стеклах». Кстати, из-за этой песни часто подозревают, что Максим Фадеев имеет какое-то отношение к твоей работе и творчеству. Что ты по этому поводу думаешь?

Слухами, как говорится, земля полнится. Это не правда. Он не имеет никакого отношения к моему творчеству.

Но он высоко оценивает работу.

Да, я знаю. Я за это ему очень благодарен, спасибо ему большое. Мне его творчество безумно нравится.

А «Танцы на стеклах» — о чем эта песня?

Я могу так сказать, если немного отойти назад: на моих концертах эти песни звучат, потому что люди хотят их слышать в моем исполнении и не простят мне, если я их не исполню. Конечно же, у меня в репертуаре много песен — хватит закрыть и два концерта подряд, не проблема. Просто эти песни настолько удачно, по мнению людей, обосновались в моем репертуаре, что я пою их на концертах, люди за них мне благодарны.

А о чем все-таки песня «Танцы на стеклах»?

Это всегда такая абстрактная песня. Для меня это песня погружения в себя, погружения в какие-то свои внутренние дебри. Мне лично сложно сказать, что это песня о любви или о чем-то другом. Это песня обо всем.

Мне всегда казалось, что это песня об испытании жизнью.

Для меня это скорее такой космос, песня-космос. Ты погружаешься в этот космос и как космонавт там один курсируешь со своими мыслями и переживаниями. Это такая абстрактная, в общем-то, история. Хотя каждый человек может, действительно, по-разному эту песню трактовать.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».