SHAMAN признался в нелюбви к вечеринкам и тусовкам: «У меня профдеформация»

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Знаменитость отмечает, что не ходит в клубы, на дискотеки и не посещает различные увеселительные мероприятия.

Отдохнуть душой и телом певцу и музыканту SHAMAN (Ярослав Дронов) помогает сцена, а отрываться на танцполе или посещать какие-то увеселительные мероприятия в качестве гостя ему совершенно не интересно. В беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко он признался — не был, не участвовал.

Костюмированные вечеринки по душе? Чтобы маска, тайны?

Вообще вечеринки я не ненавижу. Зачем они нужны, мне своих вечеринок на концертах хватает. Мне вот этот пункт по поводу вечеринок и дискотек… Спросите меня, почему я не хожу в клубы, почему я не хожу на дискотеки, почему я не хожу и никогда не ходил на всякие увеселительные мероприятия? Да потому что я там работаю. У меня профдеформация. Я не могу отдыхать там, где я работаю. А я во всех этих местах просто бывал, знаю. И поэтому, когда ты туда приходишь, тебе все напоминает о работе. Зачем там отдыхать? Это громкая музыка мне, наоборот, напоминает о работе. Она, наоборот…

Хочется схватить микрофон и на сцену?

Ну, конечно, да. Особенно когда там еще есть и музыканты на этих увеселительных мероприятиях. Это вдвойне. Потому что, а особенно потом начинают узнавать и говорить: Вот, слушай, а может, спеть что-нибудь? Поэтому мне вот эти мероприятия увеселительные, они вообще ровно. Я не хожу, не участвую в них. Не был, не участвую и вообще не люблю я их.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».