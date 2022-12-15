«Практически на костях»: Резник обвинил звезд РФ в игнорировании СВО

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Знаменитый музыкант с горечью осознает боль и страдания мирного населения Донбасса из-за бесчинств украинских националистов.

Композитор Илья Резник жестко раскритиковал представителей шоу-бизнеса, которые позволяют себе эпатажные выступления и чрезмерное веселье в непростой для России период. Творческий деятель восемь месяцев жил в Крыму и ощутил всю атмосферу тревоги и тяжести местного населения. Когда музыкант оказался в Москве, то неприятно впечатлился — столица живет прежней жизнью, будто ничего не происходит.

«Послушайте! То, что сейчас творится в шоу-бизнесе, все эти разодетые фрики, пляшущие практически на костях! Ребята, очнитесь. Ведь всем отвечать перед Всевышним. За то, чтобы они сейчас кривлялись на сцене, ребята отдают свои жизни? Нет. Они защищают Родину», — заявил он в беседе с «МК».

В том числе Резник не удивлен, что его композицию, посвященную специальной военной операции РФ по защите Донбасса, не взяли в новогодние мероприятия. Он уверен, что подобные песни, к сожалению, мало кого интересуют.

Хотя, некоторые российские звезды стали посвящать творчество военной тематике, дабы поддержать свое отечество. Однако для композитора такое поведение является скорее фальшью, чем душевным порывом.

«Да, некоторые стали петь патриотические песни. Никогда не отличавшиеся какой-либо патриотической направленностью в творчестве. Вот такие метаморфозы в современном шоу-бизнесе. Но в неожиданную искренность таких порывов все равно зрители не верят», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Резник и певица Азиза выпустили клип о погибших в СВО.