Скандалы перед Новым годом приносят счастье или Почему праздники несут зло

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

Новогодняя ночь — лучшее время для сказки. Правда, иногда красота превращается в жуть.

Постоянные ссоры накануне Нового года случаются не просто так. Об этом заявил экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис в беседе с 5-tv.ru. По его словам, есть три причины повторяющихся конфликтов перед сказочной ночью.

Одна из них — избавление от негатива. Люди часто скандалят, не могут что-то поделить и портят друг другу настроение. Все это связано с особенной датой, энергия которой подталкивает на вытеснение всего плохого внутри. Уже в новый год человек должен войти чистым и обновленным, чтобы прожить этот период счастливо.

«Причина номер два тесно связана с магией. <…> С точки зрения эзотерики, это праздник добра. Надежда на будущее, на светлые перспективы. Он имеет светлые и волшебные вибрации, знакомые каждому из нас еще с детства. Не это ли является лучшей пищей для темных духов, которые выходят как раз в канун Нового года?» — объяснил эксперт.

По мнению Харриса, нечистые силы появляются в мире живых не только перед новогодней ночью, но и перед рождеством. Злые сущности разжигают ненависть между людьми, повышают градус скандалов и питаются негативными эмоциями. Во избежании трагедии специалист порекомендовал держать себя в руках, не ссорится с близкими, не посещать неизвестные места и не знакомиться со странными личностями.

«Третья причина связана с энергией, которая обитает в воздухе. В этот период огромное количество эмоций выплескивает каждый человек: кто-то хочет подарок, кому-то подарок не подарили, у кого-то Новый год связан с добром, у кого-то со злом. Все это рождает огромную бурю эмоций», — признался экстрасенс.

Мастер оккультных наук предупредил, что поток людских переживаний запускает огромную воронку негатива, который цепляется ко всем на улице, в магазинах или многоквартирных домах. Особенно такая проблема распространяется на большие города, где живет огромное количество человек.

«Также в этот период легко подцепить так называемый „дурной глаз“. Вас попросту могут сглазить, поэтому не рассказывайте о том, что вам подарят те подарки, которые вы хотели или же, что у вас все хорошо. Держите рот на замке и с тихой улыбкой радуйтесь этому волшебному празднику», — отметил эксперт.

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