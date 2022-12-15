Инцидент исчерпан: Ватикан извинился за слова Папы Римского о российских народах

Представитель МИД РФ Захарова: Ватикан извинился за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Galazka

Такой подход к своим ошибкам вызывает у Москвы уважение, считает Захарова.

Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание папы Франциска о чеченцах и бурятах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 15 декабря.

По ее словам, инцидент исчерпан и Россия рассчитывает на конструктивное взаимодействие со Святым престолом.

«В этом обращении, в частности, говорится следующее: «Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира“», — рассказала Захарова.

Дипломат заметила, что такой подход к своим ошибкам вызывает у Москвы уважение.

До этого Захарова говорила, что заявление Папы Римского не просто русофобия, а извращение. Она предложила вспомнить, как в девяностые России говорили совсем противоположное: что русские мучают народы Кавказа. По мнению Захаровой, надо быть «полным извращенцем истины», чтобы такое сказать.

Напомним, в интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В пример он привел бурятов и чеченцев. Подобная позиция моментально вызвала негативную реакцию как в России, так и за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Папа Римский заговорил о «жестокости» солдат ВС РФ.