«Зеленский устал»: Мария Захарова прокомментировала состояние президента Украины

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По словам Захаровой, в России готовы обсудить урегулирование кризиса на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский устал, но Россия все равно готова обсудить урегулирование кризиса. Об этом 15 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский устал. Это точно. Поэтому идет вся эта нечленораздельная, нетрезвая риторика. А мы готовы обсуждать урегулирование украинского кризиса, но только в том случае, если поступят реальные, а не придуманные предложения которые будут учитывать новые реалии, законы и интересы России», — заявила Захарова.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во Франции заинтересовались, куда пропадают деньги из ЕС, направленная на Украину.