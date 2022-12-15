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Польша считает, что Россия нарушает права человека и международное право.

Решение польского сейма признать Россию «страной-спонсором терроризма» — недружественный шаг псевдоюридического характера. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 15 декабря.

«Данный недружественный шаг является частью заказной кампании, информационно-политической, которая проводится Западом в отношении нашей страны, и он не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», — сказала она.

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа «государством, поддерживающим терроризм».

В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.

Недавно стало известно, что Польша заявила, что разместит на границе с Украиной дополнительные комплексы Patriot, которые ей предложила поставить Германия. При этом немцы отказались передавать ЗРК киевскому режиму, несмотря на его долгие просьбы. Такое решение было принято после инцидента с падением украинских ракет у населенного пункта Пшеводув.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как США поставками нового вооружения на Украину провоцируют конфликт между Россией и НАТО.