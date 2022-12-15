Экономист рассказал, каким будет курс валют к 2023 году

Экономист Зельцер назвал причины падения рубля и дал прогноз по курсам валют к началу 2023 года

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Экономика — важный аспект в жизни гражданина любой страны. Что ее ждет в России?

Цена энергоресурсов оказывает сильное влияние на потоки экспортной выручки. Например, курс барреля Brent продается уже не за 100 долларов, а за 80. В том числе нельзя забывать о дисконте российского сорта Urals к Brent, которые по срочным контрактам CME Group достигли 27 долларов на декабрь. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«С геополитикой связана и динамика импорта. Весной валовый провал по импорту превышал 50% (в годовом исчислении). Произошло это на фоне введения ЦБ РФ барьеров на трансграничное перемещение капитала, ухода части международных корпораций из страны, запрета странами-санкционерами поставок отдельных категорий товаров в РФ и резкого снижения международного турпотока», — приводит его слова «Российская газета».

По его словам, сокращение по статьям импорта в тот момент естественно привело к снижению спроса на инвалюту, поэтому рубль значительно укрепился. От годового максимума потери мировых валют против российского рубля уже летом превысили 60%.

После ситуация с импортом начала улучшаться. Бизнес адаптировался к санкциям и поток поставок в страну постепенно восстановился. Теперь потери по импорту не превышают 20%. В конечном итоге спрос на инвалюту возрос, поэтому давление на рубль усилилось.

«В-третьих, снижение доходной части бюджета и рост расходов приводят к сокращению профицита и рискам увеличения дефицита баланса уже в 2023 году. <...> Восполнять недостающие доходы приходится из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и за счет внутренних механизмов кредитования — облигаций федерального займа (ОФЗ). А это можно отнести к проинфляционным факторам», — объяснил Зельцер.

По словам экономиста, ЦБ точно не станет менять ключевую ставку 16 декабря, в любом случае будет монетарная пауза. Цена фондирования вероятнее всего сохранится на уровне 7,5% годовых.

Тем более возможности ФНБ ограничены из-за западной заморозки части золотовалютных резервов РФ, а именно там ликвидную долю в большей степени играет китайский юань. Что касается облигаций, в последнее время Министерство финансов бьет рекорды привлечения денег через продажу ОФЗ с переменным купоном и бумаг, учитывающих тренды инфляции.

«Тем самым устойчивость рубля, наблюдаемая в осенние месяцы, уже тогда не отражала актуальные макроэкономические вводные. А триггером бурного роста инвалют в декабре, возможно, послужила статистика ЦБ по международной торговле. Она однозначно была интерпретирована со знаком минус для нацвалюты — темп роста экспорта сократился, темп падения импорта снизился, а профицит уменьшился», — признался эксперт.

По словам Михаила Зельцера, ослабление рубля в декабре отражает накопившиеся противоречия и совсем не удивляет. Осенние оценки показывают, что конца 2022 года курс доллара может подняться выше 65 рублей, евро — завершить год у 68-69 рублей, юань — пойти к 9,5 рубля, а гонконгский доллар — к 8,5 рубля.

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