«Мы к вам на зимовку»: немцы массово прибывают в Калининградскую область

Немцы решили провести зиму в Калининграде из-за цен на ЖКХ в своей стране

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Теперь многие жители Калининграда хорошо зарабатывают на сдаче своего жилья.

Несмотря на то, что в Калининграде -13°, туда начинают прибывать немцы на зимовку. Оказалось, что они уезжают из-за высоких цен на ЖКХ и дешевой аренды жилья. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Антон Алиханов.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит: „А мы к вам перезимовать“», — рассказал губернатор.

Как это отражается на самих жителях региона? По словам Алиханова, теперь многие жители Калининграда хорошо зарабатывают на сдаче своего жилья.

Напомним, стоимость коммунальных услуг в европейских странах уже этой зимой может увеличиться на 20%.

Помимо этого коммунальные услуги начнут стоить гораздо больше по сравнению с прошлым годом. Особенно в Великобритании и в Италии, где уже платежи возросли достаточно сильно.

Правительство европейских государств ничего не сможет сделать с большим ростом коммунальных услуг. Для этого стоит найти дешевое топливо на рынке, которого нет. Сейчас недружественные РФ страны сами отказываются от выгодного приобретения энергоресурсов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая зима ждет европейцев.