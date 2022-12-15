Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Сторонники киевского режима и не думают отступать, пряча жестокость под мнимыми идеями справедливости.

Украинские боевики вновь атаковали Донецк и на этот раз это оказался самый шквальный удар за последние восемь лет. Такое мнение выразил мэр города Алексей Кулемзин.

«Под обстрелами оказался квадрат пересечения пр-та Б. Хмельницкого и ул. Университетской, бул. Школьный, ул. Набережная, район Крытого рынка», — написал он в Telegram-канале.

В последнее время украинские националисты еще сильнее разбушевались. Например, этим же днем боевики пустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Из-за очередного массированного удара многоквартирный жилой дом загорелся, в него попал снаряд.

Однако все большая часть попыток украинских военных заканчивается крахом для них самих. Еще вчера Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР.

Стоит отметить, что боевая работа ВСУ иногда строится по принципу «лишь бы пальнуть». Куда прилетит снаряд — второстепенное понятие. Чаще всего оружие из Украины палит по мирным жителям, а в особых случаях по Польше. Последний вариант сопровождается бесконечными обвинениями украинского руководства в сторону России. Однако больше всего удивляет следущее: ранее 5-tv.ru сообщал, как украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим.