К каким осложнениям может привести ОРВИ и при каких симптомах нужно к врачу
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Чаще всего простудные болезни поражают детей и пожилых людей. Их последствия могут проявиться спустя длительное время.
Больше всего от осложнений после простудных заболеваний страдают дети и пожилые люди. Даже при незаметном течении болезни последствия могут проявиться спустя время. Осложнения затрагивают сердце и нервную систему.
Возможны следующие осложнения:
- Эндокардиты, миокардиты и сердечная недостаточность;
- Тревожность и панические атаки;
- А также пневмония, пневмосклероз и длительно обостряющийся бронхит;
- Не исключено обострение астмы и развитие сахарного диабета.
В некоторых случаях возможны: обострение гипертонии, риск инсультов и инфарктов, ухудшение почечной недостаточности. Желательно через три-четыре дня после заболевания пройти обследование и сдать анализы.
Обратиться к врачу нужно при следующих симптомах:
- Одышка;
- Паническая атака;
- Нарушение сна;
- Изменение цвета и запаха мочи;
- Появление болей в животе;
Заложенность носа;
- Головная боль;
- Заложенность и боль в ушах;
- Стойкое повышение температуры;
- Общая слабость.
Острая вирусная инфекция сопровождается снижением иммунитета. Ее нельзя лечить антибиотиками — такие препараты для бактериальных инфекций. Высокая температура в любом случае указывает на бактериальное или инфекционное заболевание.
Для профилактики заболеваний следует:
- Носить маску;
- Проветривать помещение и обеззараживать воздух;
- Регулярно заниматься спортом;
- Хорошо спать;
- Правильно питаться.
- Рацион должен содержать продукты с Омега-3, 6, 9 и витамины C и D.
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