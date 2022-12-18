Чем полезен кефир и как его правильно выбрать

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Кисломолочный продукт содержит макроэлементы, необходимые для активной жизнедеятельности. Важно употреблять его в правильных количествах. Но каких именно?

Кефир — очень полезный напиток, который нужно уметь правильно выбрать. Он содержит необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности. Среди них:

Белки; Жиры; Углеводы; Полезные микроорганизмы.

Также кефир является источником витаминов C, A, PP, D и витаминов группы B, холина и бета-каротина. Способствует хорошей работе кишечника и обмену веществ. Помимо этого, кефир легко усваивается организмом и снижает уровень плохого холестерина.

Лучше выбирать максимально свежий кисломолочный продукт с коротким сроком годности. Хранить нужно исключительно в холодильнике.

Достаточно пить 200 миллилитров кефира в день. Стоит употреблять с осторожностью людям с проблемами ЖКТ из-за высокого содержания молочных белков и жиров.