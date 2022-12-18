Как будет работать рассрочка на покупку жилья

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Сегодня в России уже действуют несколько мер поддержки, которые помогают гражданам приобрести квартиру или дом. К ним власти хотят добавить еще одну.

Программа льготной ипотеки на новостройки действует в России до конца года. На днях президент РФ Владимир Путин сообщил о ее продлении до июля 2024 года.

В России также запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. Среди них — рассрочка для отдельных категорий граждан. А именно:

Педагогов и медиков; IT-работников; Узких специалистов в промышленности.

При этом каждый регион сможет определять категории самостоятельно. Проработкой рассрочки на покупку жилья к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ. РФ». Это должно стать мерой социальной поддержки и одновременно стимулом для роста ипотечного кредитования.

Сейчас уже действуют:

Льготная ипотека с господдержкой; Ипотека с субсидированной ставкой от застройщика; Рассрочки от девелоперов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому и как выгоднее брать ипотеку в 2023 году.