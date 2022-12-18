Как будет работать рассрочка на покупку жилья

Эльнара Бакиева 34

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

Сегодня в России уже действуют несколько мер поддержки, которые помогают гражданам приобрести квартиру или дом. К ним власти хотят добавить еще одну.

Программа льготной ипотеки на новостройки действует в России до конца года. На днях президент РФ Владимир Путин сообщил о ее продлении до июля 2024 года.

В России также запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. Среди них — рассрочка для отдельных категорий граждан. А именно:

  1. Педагогов и медиков;
  2. IT-работников;
  3. Узких специалистов в промышленности.

При этом каждый регион сможет определять категории самостоятельно. Проработкой рассрочки на покупку жилья к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ. РФ». Это должно стать мерой социальной поддержки и одновременно стимулом для роста ипотечного кредитования.

Сейчас уже действуют:

  1. Льготная ипотека с господдержкой;
  2. Ипотека с субсидированной ставкой от застройщика;
  3. Рассрочки от девелоперов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому и как выгоднее брать ипотеку в 2023 году.

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