Как коммунальные службы должны убирать подъезды в Москве

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Сотрудники сферы ЖКХ не всегда должны образом выполняют свою работу. Однако на них можно повлиять.

Мэрия Москвы разъяснила правила содержания подъездов сотрудниками УК. Информацию разместили на официальном сайте мэра столицы.

Каждый подъезд должен быть оборудован:

Почтовыми ящиками; Доской объявлений; Светильниками с определенными лампами.

Должны быть в исправном состоянии:

Двери в подъезд; Запирающее устройство и доводчик; Окна и двери лестничных клеток;

Батареи отопления; Трубопроводы.

Обязанности УК по уборке подъездов:

Мытье полов в лифтах; Зоны перед мусоропроводом; Лестниц до второго этажа.

В подъездах с лифтом и мусоропроводом ежедневно проводится влажная уборка. Лестничные клетки и марши выше — раз в неделю подметаются мокрым веником и моются раз в месяц.

Если есть только мусоропровод, то каждый день сотрудники УК подметают лестницы и марши первых двух этажей, марши выше и лестничные клетки — дважды в неделю.

Если мусоропровода и лифта нет — ежедневно подметают мокрым веником лестничные клетки и марши двух первых этажей. Дважды в неделю — влажное подметание выше второго этажа и мытье лестничных клеток и маршей.

Уборка и вывоз мусора из мусоропровода проводятся ежедневно.

Раз в год должны мыть:

Шкафы для электросчетчиков; Стены; Окна и оконные решетки; Плафоны; Чердачные лестницы; Почтовые ящики; Двери; Слаботочные устройства.

Дважды в год моют подоконники, батареи и сметают пыль с потолков.

Если что-то не так, можно:

Направить запрос или претензию в УК; Позвонить в диспетчерскую службу или по контактному телефону УК; Разместить обращение на портале «Наш город»; Отправить заявку через «ГИС ЖКХ» и «Электронный дом».

Если собственники недовольны УК — они вправе сменить организацию или направить обращение в жилищную инспекцию города.