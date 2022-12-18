Инфляция в России: итоги 2022 года и прогноз на 2023-й

Эльнара Бакиева 32

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Несмотря на тиражируемые в начале года публикации в западной прессе о проблемах в российской экономике, последняя демонстрирует устойчивость. О европейских странах того же не скажешь.

В России наблюдается тренд на снижение инфляции после весеннего скачка, заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин.

Прогноз по инфляции в России по версии Центробанка:

  • 12,2% — по итогам 2022 года;
  • До 5% — по итогам I квартала 2023 года;
  • До 5% — по итогам 2024 года.

Прогноз по дефициту ВВП в России по версии Центробанка:

  • 2,9% — по итогам 2022 года;
  • 0,9% — в 2023 году;
  • Рост ВВП — в 2024 году.

Инфляция в странах ЕС по итогам 2022 года:

  1. Эстония — 22,5%;
  2. Литва — 22,1%;
  3. Венгрия — 21,9%;
  4. Латвия — 21,7%;
  5. Польша — 16,4%;
  6. Чехия — 15,5%;
  7. Германия — 11,6%;
  8. Франция — 7,1%;
  9. В среднем в ЕС — 11,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

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