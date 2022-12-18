Инфляция в России: итоги 2022 года и прогноз на 2023-й Сегодня, 9:47 Эльнара Бакиева 32 32

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Несмотря на тиражируемые в начале года публикации в западной прессе о проблемах в российской экономике, последняя демонстрирует устойчивость. О европейских странах того же не скажешь.