Освобожденному от ВСУ поселку Вороново в ЛНР помогают утеплиться к зиме

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Жители получают гуманитарную помощь, стеклопакеты и вспоминают ужасные дни под гнетом националистов.

Похолодание приходит в ЛНР — уже завтра температура там опустится до -9 градусов, и в таких условиях самая главная задача — помочь местному населению подготовиться к холодам. Чиновники и волонтеры составляют списки и акты, кто в чем нуждаются: где-то ограничиваются окнами, где-то утепляют все строение. Но без помощи стараются не оставить никого. Дмитрий Зименкин о подготовке к морозам.

«Война, конечно, очень сильно повлияла на судьбы жителей поселка Вороново. Здесь стояла украинская армия, и здесь проходили жестокие бои. Представить только: до войны в этом поселке было 500 домов и 1500 человек. А теперь тут всего 30 целых домов и чуть меньше ста человек», — сообщил военкор Дмитрий Зименкин.

С высоты результат украинской тактики «живого щита» особенно заметен. В Вороново они создали себе укрепрайон. Огромных усилий стоило тогда будущему главкому Сергею Суровикину, который в тот момент командовал Южной группировкой войск, выбить врага из этих мест. Сейчас над поселком мирное небо. Хотя живется здесь несладко. Вот дядя Ваня, во дворе устроил прибежище для брошенных животных. Сам получает выплаты от новых властей и гуманитарную помощь. Для того, чтобы скромно жить, хватает.

«По бутылке масла дали, сахара килограмм, консервы три банки. Вот так и живем», — рассказал житель Воронова Иван Сопов.

Поселок готовится к зиме. Одни пилят дрова, другие, как эти ребята из Воронежа, приехали помочь с восстановлением домов.

— Дует?

— Да, страшное. Дырки. Выбито все было. Коза тут была, стекла валялись. А козу ж кто-то съел, — рассказала местная жительница Валентина.

Настрадались пенсионеры от ВСУ. Едва мужа контузило, говорит Валентина, прибежали выгонять их из дома.

«Приходит вот такой шпэндик: чтобы до вечера вас здесь ни было. Военный. Выгнали. Выезжали в город, жили в подвале. А ему же помощь надо оказать. Поехали в Днепропетровск, а там тоже помощи не оказали», — вспоминает Валентина Позднякова.

Специалисты работают по составленным ранее актам. Ходят по адресам, снимают мерки — задача утеплить каждый дом. По всему Донбассу.

«Мы работали в Мариуполе. Весь прошлый месяц. Наши фуры уже заходят в Мариуполь. Их встречают, занимаются логистикой и будут устанавливать», — рассказал замерщик Александр Ализарович.

В день по поселку. По 100 с лишним адресов. Обещают, что вернутся со стеклопакетами уже спустя два-три недели.