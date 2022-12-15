«Сидят на ступеньках»: сотни россиян не могут вылететь из Внуково в Египет

Сотни россиян не могут вылететь из Внуково в Египет

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Официальный представитель авиакомпании не прояснил ситуацию и сбежал со стойки регистрации.

Во Внуково сотни пассажиров не могут вылететь в Египет. По неизвестным причинам все рейсы чартерной авиакомпании I Fly задержаны на несколько часов.

Сейчас около тысячи пассажиров вынуждены ждать вылета, сидя на ступеньках или прямо на полу аэропорта. Многие путешественники приехали с детьми. При этом авиакомпания не предоставила пассажирам абсолютно никаких условий для комфортного ожидания. Официальный представитель вовсе ушел от ответа, сбежав со стойки регистрации.

«Представитель авиакомпании не смог нам толком ничего объяснить. Из новостей мы узнали, что у компании кончилась страховка по пролетам над Иорданией. Вот люди сидят на ступеньках, где только можно», — рассказал один из пассажиров рейса.

В справочном центре авиакомпании ситуацию не прояснили, заявив, что они всегда предоставляют ожидающим пассажирам еду, воду и проживание. За более подробной информацией порекомендовали обращаться по телефону главного офиса.