На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дани Горохова

Фото, видео: 5-tv.ru

Помощь неравнодушных людей может спасти жизнь и детство еще одного ребенка.

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Чудом для Даниила из Ивановской области может стать наша с вами помощь. У мальчика врожденный порок сердца, из-за чего ему недоступны простые детские радости: на них просто не хватает физических сил. Шанс на нормальную и долгую жизнь может дать дорогостоящая операция.

Семье Даниила осталось собрать 2 468 000 рублей. Чтобы помочь им в этом, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 2222. Или отсканировать QR-код на экране.

Долгожданная прогулка на лыжах — словно праздник. Жаль, что только она очень быстро заканчивается. Из-за врожденного порока сердца Даниил не выдерживает нагрузки.

Пару минут провел на качелях, один раз спустился с горки. Дальше силы заканчиваются, появляется одышка. Приходится возвращаться домой и заниматься куда более спокойными играми.

О страшном диагнозе, синдроме гипоплазии левых отделов сердца, будущие родители узнали на третьем скрининге, за два месяца до того, как Даниил появился на свет. Сначала не поверили, и в надежде услышать, что все хорошо, объездили множество врачей в своем регионе. Но на каждом УЗИ картина была одна и та же.

«Мы поехали в кардиологический центр, и там уже точно поставили диагноз. Ком в горле встал. Вышли и всю дорогу до дома я ревела», — вспоминает мама Даниила Анна Горохова.

А папа признается, что утро, когда сын родился, было самым прекрасным и одновременно тяжелым для него. Даню ему даже не показали, врачи сразу увезли его на операцию.

«Первая моя встреча с ребенком, с моим сыном, произошла в реанимации. Я когда зашел, увидел, что к него раскрыта грудина, я был растерян», — говорит папа Даниила Роман Горохов.

На сегодняшний день Даниилу сделали уже две операции. Они дали определенный результат. Как и все дети, мальчик может гулять на улице, кататься на самокате, прыгать на батуте, но он все еще быстро устает. Кровообращение по-прежнему нарушено, из-за этого организм недополучает столь необходимый кислород. Исправит ситуацию третья, самая сложная операция.

«При хорошем исходе результат будет благоприятным. Данные пациенты доживают до зрелого возраста. Органы и ткани будут хорошо кровоснабжаться, и ребенок будет расти полноценным», — заявила врач-кардиолог Татьяна Плотникова.

Хирургическое вмешательство стоит немалых денег. Какую-то часть семье удалось собрать самостоятельно, но не всю. Осталось чуть меньше двух с половиной миллионов рублей.

«Я верю, конечно, сейчас трудное время. Но я верю, что есть очень много добрых людей», — говорит мама Даниила Анна Горохова.

Добрые люди помогут Дане осуществить его мечту стать футболистом. И он, наконец, сможет бегать за мячом по полю, а не смотреть с тоской в глазах, как его гоняют другие мальчишки.