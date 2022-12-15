«Цветов только миллиона на три»: во сколько Самойловой обошлась свадьба?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Блогерша признавалась: десять лет назад у нее с рэпером не было финансов отпраздновать брак. Поэтому, как только возможность появилась, организовали масштабное мероприятие на годовщину.

В минувший понедельник модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган отметили свадьбу. Супруги вместе уже десять лет, но в 2012 году у них не было денег устроить пышное торжество, поэтому, как только появилась возможность, они устроили пир на весь мир, приурочив все к годовщине. Многочисленные звездные гости, несколько свадебных платьев, роскошное помещение, оборудование, огромный торт и многое другое пара выставила напоказ.

В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru свадебный координатор Анна Божуа рассказала, во сколько примерно Самойловой и Джигану могла обойтись их сыгранная повторно свадьба.

Оксана Самойлова до торжества делилась с публикой, что за вечер она сменит три свадебных платья. При этом одно из них, расшитое кристаллами, с длинным шлейфом, ей абсолютно случайно подарил свадебный салон.

«Два последующих платья по два с половиной-три миллиона рублей», — оценила Божуа.

Зал, который был выбран для торжества, также влетел в копеечку супругам. Они выбрали роскошное помещение с высокими потолками. Но по мнению, свадебного организатора, оно было тесновато. Ведь помимо близких супругов, на мероприятии присутствовали многочисленные друзья пары и звездные гости: рэпер Тимати, продюсер Яна Рудковская, блогер Клава Кока, певица Анна Седокова, Егор Крид и другие. Всем им приходилось ютиться в зале.

Он был украшен многочисленными цветами, большинство из которых были живыми. По словам Божуа, цветы обошлись знаменитостям в три миллиона рублей.

«Не поняла задумку арки, но очень много живых цветов. По поводу фотозоны — цветы искусственные, но выглядят очень достойно и красиво», — отметила организатор.

На еде и напитках Самойлова и Джиган также не стали экономить. Как уверена Божуа, знаменитости к торжеству воспользовались кейтерингом (ресторанное обслуживание на выезде — Прим. ред.).

«Видно, что сервисы, вся посуда в прокате. Одна бутылка алкоголя стоила три-четыре тысячи долларов. Алкоголь у них стоял на welcome-зоне (зона приветствия гостей — Прим.ред.)», — добавила она.

Однако аренда зала, три платья, еда, напитки, цветы — все это мелочи по сравнению с тем, сколько модель и рэпер отдали за режиссуру, графику, которую отрисовывали за границей, звук, работу фото- и видеооператоров. Во сколько же мог обойтись весь «сабантуй»?

«По наличию фото- и видеооператоров, мощного света, оборудования — около 500 миллионов рублей. И не забываем, что там еще выступали артисты», — заключила Божуа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда у рэпера Джигана и Оксаны Самойловой деньги на вторую свадьбу.