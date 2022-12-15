«Что-то свалилось в одну штанину»: стилист Рогов высмеял наряд Филиппа Киркорова

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Знаменитый певец любит эпатировать публику экстравагантными и необычными нарядами. Но не все ценят его вкус и стиль в одежде.

Стилист Александр Рогов раскритиковал образ поп-короля Филиппа Киркорова. На день рождения музыкального телеканала артист надел цепь с логотипом марки французской компании, блестящие серебристые пиджак и ботинки, а также белые футболку и брюки карго. Рогов отметил, что певец начал комбинировать вещи различных брендов, однако сочетание вещей и то, как они на певце сидят, не одобрил.

«Свалившееся в одну штанину что-то. Я вообще не понимаю, что происходит с Филиппом. Да, он всегда перебарщивал в стиле, всегда это сложно. Но тут какая-то абсолютно дисгармония, нарушение всех пропорций, вот эти узкие штанишки, в которые свалилось что-то. Причем не факт, что это то, что мы думаем. Возможно, там носки, и вообще ужасно», — оценил Рогов наряд певца на YouTube-канале Rogov Live.

Филипп Киркоров на дне рождения «Муз-ТВ» в 2022 году. Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Александр Рогов отметил, что, возможно, неудачный образ Киркорова связан с тем, что у артиста сменился стилист. Многие годы помогал наряжаться певцу Арсен Айрапетов, теперь же, по словам Рогова, образом знаменитости заведует некий парень по имени Максим, который раньше работал в ЦУМе.

В заключение Рогов добавил, что считает артиста хорошим человеком, но, если вдруг в старости у него начнутся такие же предпочтения в одежде, как сейчас у Киркорова в нарядах, пожелал, чтобы окружающие ему об этом сообщили.

К слову, только за последние месяцы Киркоров неоднократно шокировал публику своими выходками и нарядами. Так, в начале ноября на концерте в Казахстане он вышел на сцену в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Казалось, что артист забыл надеть часть костюма. Чуть позже певец заявил, что таким образом его команда решила подшутить над ним. Многие тогда не оценили ни выходку артиста, ни объяснений. К примеру, музыкальный критик Сергей Соседов назвал образ аморальным и напомнил, что в гардеробе у артиста есть вещи, которые оцениваются в миллионы евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогает Филиппу Киркорову на шестом десятке молодо выглядеть.