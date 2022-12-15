Дозированная помощь: Запад хочет дать Украине преимущество в противостоянии РФ

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При этом «поддерживать» Киев западные коллеги намерены ограниченно. Ведь открыто заявляют — эскалации конфликта с Россией очень хотели бы избежать.

На Западе активно обсуждают вопрос обеспечения Украины преимуществом в противостоянии с Россией за счет поставок конкретного вооружения Киеву. Об этом сообщила британская газета Evening Standart, ссылаясь на западных чиновников.

Сейчас Запад пытается выяснить, что необходимо для «решающего преимущества» Украине. По данным издания, рассматривается идея передачи Киеву оборудования для «опережения» российских военных стратегий. Один из чиновников рассказал газете, что США и их союзники раздумывают о поставках современных истребителей.

Такое решение, по предположениям западных политиков, поможет Украине перейти от стратегии реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры к политике превентивных шагов для опережения новых российских стратегий. При этом помощь Киеву все же будет дозированной, ограниченной. Ведь прямого военного конфликта с РФ Запад не хочет.

США и другие страны Запада стали активнее поддерживать Украину после начала спецоперации РФ по защите Донбасса: гуманитарные грузы, оружие, деньги, информация и антироссийские санкции. После того, как Москва начала наносить удары по инфраструктуре, в том числе энергетическим объектам (в ответ на теракт на Крымском мосту. — Прим. ред.), Киев попросил у партнеров дополнительные системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом.