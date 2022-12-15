В России могут начать переселять людей из ветхого жилья в арендные квартиры

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Платить придется, например, 700 рублей в месяц.

Жильцов из аварийных домов предложили расселять в арендные квартиры. Они будут сдаваться на льготных условиях с правом выкупа, пишут «Известия».

Платить придется, например, 700 рублей в месяц. Такую инициативу рассматривают в Минстрое.

Сейчас новые квартиры выдают бесплатно или же люди могут взять деньги. Но число аварийных домов растет быстрее, чем их успевают расселять. А компенсации не всегда хватает на покупку, отмечают эксперты.

Также есть идея, давать новое жилье взамен аварийного с доплатой за разницу в цене. При этом долг можно будет погасить в рассрочку за 15 лет. Пока это только проект.