«Пандемический вариант гриппа»: почему в России стали массово болеть ОРВИ

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Роспотребнадзор предложил начать тестирование на грипп для всех, у кого проявляются симптомы острых респираторных заболеваний.

Ситуация с ОРВИ в России стала настолько непростой, что даже президенту сегодня пришлось собирать совещание со всеми ответственными лицами. Вслед за ковидом по стране шагает хорошо нам известный штамм свиного гриппа. Но с одной оговоркой. Спустя 13 лет он стал еще сильнее, а вот мы — нет.

Кто находится в зоне риска, и почему даже президент сделал прививку, расскажет Дмитрий Вахницкий.

В повестке совещания Президента с Правительством самый широкий круг тем — от экономики до экологии. Но встреча, как в годы пандемии, начинается с доклада главного санитарного врача. Анна Попова отмечает — в стране постоянный рост числа заболевших коронавирусом. Правда, пока речь о процентах в неделю. А вот с ОРВИ и гриппом все сложнее.

«Я вижу, что, к сожалению, ОРВИ и грипп растет чуть ли не 30-35% в неделю, по-моему. Анна Юрьевна, ситуация какая сегодня?» — спросил Владимир Путин.

«Мы видим напряженную эпидситуацию. В РФ преимущественным вирус гриппа H1N1, это пандемический вариант гриппа 2009–2010 годов», — ответила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Поэтому Роспотребнадзор предложил начать тестирование на грипп для всех, у кого проявляются симптомы ОРВИ. Для этого разработана целая линейка отечественных тест-систем. Также важно вовремя вакцинироваться, с сентября прививку уже сделали больше половины россиян — 75 миллионов человек, отметила Попова. Владимир Путин поручил продолжить работу.

«У нас зима длинная, начало весны часто бывает холодным. Иммунизацию и вакцинацию надо продолжать. Надо людей защищать от всех этих болезней», — сказал Путин.

Глава государства признался, что и сам на днях прошел вакцинацию. На графике работы президента это никак не сказалось.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал, у вас нужно делать прививку или нет, вы мне сказали, что да, надо сделать. Вот докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра, как обычно, в обычном режиме все нормально, без всяких вопросов», — заявил президент России.

Для поддержки граждан с 1 января заработает новый Социальный фонд России — его создадут, объединив Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования. Это сократит бюрократический механизм, избавит работодателей от дублирования отчетов — теперь все бумаги будут направляться в одно ведомство. Да и рассчитывать выплаты будут по единой схеме. А законный больничный теперь смогут получить те, кто прежде был вынужден даже с плохим самочувствием идти на работу.

«С нового года оплачиваемые больничные листы пособия по временной нетрудоспособности и родам смогут получать и те, кто у нас занят на сегодняшний день по гражданско-правовым договорам. Такое расширение обязательным страхованием стало возможным благодаря как раз внедрению принципа единого тарифа», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр финансов отчитался о поддержке российского бизнеса — компании, поставляющие товары на внутренний рынок и работающие в реальном секторе экономики, воспользовались отсрочкой страховых платежей. Для предприятий это сработало как беспроцентный кредит.

По оценкам Минфина, в обороте бизнеса оказались дополнительные 770 миллиардов рублей. А гасить отсрочку нужно будет только с июня следующего года. Среди тем совещания с правительством также — снижение надзорной и административной нагрузки на предприятиях и упрощение лицензирования.