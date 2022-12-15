Главная елка страны проехала через Спасские ворота Кремля

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Высотой она с девятиэтажный дом, дереву 95 лет.

Публикуем эксклюзивные кадры, которые мы получили с Красной площади. Туда из подмосковного Волоколамска приехала главная елка страны.

Высотой она с девятиэтажный дом, ей 95 лет. К слову, она моложе своих предшественниц, тем было уже за 100.

Дерево в автопоезд укладывали бережно, чтобы не упала ни одна иголка. Машина ехала очень медленно, примерно 40 километров в час, в том числе и из-за снегопада.

Автопоезд под бой курантов уже проехал через Спасские ворота Кремля. Они открываются только по торжественным случаям.