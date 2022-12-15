В США хотят создать трибунал в отношении России из-за спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Evan Golub

Вашингтон хочет, чтобы РФ ответила за свои действия на Украине.

В Белом доме продолжают рассматривать предложение о создании трибунала в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что касается трибунала, мы все еще прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс будет продолжаться, прежде чем мы скажем что-то определенное по данному поводу», — сказал Кирби на брифинге для журналистов.

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы «Россия ответила за свои действия на Украине». Именно поэтому США проводит целый ряд международных расследований и помогает предоставлять документы для проведения анализа.

«И мы продолжим это делать», — подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский полковник заявил о нежелании США мирно решать конфликт на Украине.