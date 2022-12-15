«Спадают туфли»: Мила Романиди пережила клиническую смерть прямо на сцене

Фото: ВКонтакте / Мила Романиди

Музыканты, находившиеся рядом, сделали Романиди искусственное дыхание и массаж сердца.

Певица Мила Романиди рассказала о клинической смерти после удара током, который получила от микрофона. Своей историей она поделилась в эфире федерального канала.

«Полная темнота, я ничего не вижу, набрала воздуха, а вдали тоннель яркий. И потом уже вижу себя, с меня спадают туфли на сцене. Как будто видела себя со стороны и понимала все, что происходит», — рассказала певица.

Музыканты, находившиеся рядом, сделали Романиди искусственное дыхание и массаж сердца. Благодаря им певица выжила, потому что скорая приехала не сразу. Прибывшие медики сказали:

«Если эту ночь переживет, то хорошо. Но если нет — готовьтесь к худшему».

Мила Романиди восстановилась после инцидента и вернулась на сцену, но призналась, что далось ей это с трудом.

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