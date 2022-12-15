Продлят ли льготную? Кому и когда выгоднее брать ипотеку в 2023 году

В РФ могут предоставить рассрочку на покупку жилья медикам, педагогам и работникам промышленности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Moschenkov; 5-tv.ru

В России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья.

Программа льготной ипотеки на новостройки действует до конца 2022 года. В данный момент нет точного решения о ее продлении.

Тем не менее в России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. Среди них — рассрочка для отдельных категорий граждан: медики, педагоги, IT-работники и узкие специалисты промышленности. Каждый регион будет определять категории самостоятельно.

Проработкой инициативы к 2024 году займутся Министерство финансов, Министерство строительства, Центробанк и «Дом. РФ». Это должно стать мерой социальной поддержки и одновременно стимулом для роста ипотечного кредитования.

Уже сейчас действуют льготная ипотека с господдержкой, ипотека с субсидированной ставкой от застройщика и рассрочки от девелоперов.

Как ранее писал 5-tv.ru, в России могут ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан.