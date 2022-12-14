Выяснилось, с кем тайно обручилась Анастасия Волочкова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Мужчина признал свою машину на фотографии, но не подтвердил отношения с балериной.

Журналистам удалось найти мужчину, с которым балерина Анастасия Волочкова, предположительно, тайно обручилась. Сделать это KP.RU получилось с помощью машины, рядом с которой Волочкова стоит на фотографии в публикации о тайной помолвке.

Женихом оказался бизнесмен и сотрудник компании, занимающейся мясом. Но в беседе с журналистами он не подтвердил отношения с балериной.

«Ну а как вы хотите, чтобы я по телефону это вам прокомментировал? <…> Нет, это не я», — возмутился звонку Артур.

Свою машину на фотографии бизнесмен признал, но невесту — нет.

Сама Волочкова ранее заявила, что состоит в отношениях с достойным мужчиной и готовится юридически узаконить их союз.

«А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек», — написала звезда в соцсетях.

Поклонники Волочковой считают, что она обманывает публику или верит в очередные сказки. Тем более, это не первый раз, когда артистка заявляет о серьезных отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла подробности о своем новом избраннике.