В Белом доме опровергли данные о поставке Украине ЗРК Patriot

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США отказались подтвердить появившуюся в СМИ информацию.

Администрация США не может подтвердить информация о поставке Украине ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить сообщения СМИ о потенциальной поставке батареи Patriot Украине», — сказал он на брифинге.

В СМИ появилась информация, что США собирается отправиться в Киев ЗРК Patriot. Вооруженным силам Украины потребуется для освоения ЗРК более, чем один месяц. Также известно, что обучать украинских военных будет Германия.

Сейчас решение, по некоторым данным, находится на стадии переговоров — сначала его должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин.

Кроме того, Польша планирует разместить на границе с Украиной дополнительные комплексы Patriot, которые ей предложила поставить Германия. При этом немцы отказались передавать ЗРК киевскому режиму, несмотря на его долгие просьбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что США поставками нового вооружения на Украину провоцируют конфликт между Россией и НАТО.