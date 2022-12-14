Где деньги, Зеленский? Французский депутат захотел узнать, куда пропадает помощь из ЕС
Французский депутат Филиппо возмутился требованиям жены Зеленского о помощи Украине
Фото: Zuma / ТАСС
В Европе недоумевают, куда Киев тратит миллиарды, которые им каждый месяц отправляют в качестве помощи.
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал просьбы жены Владимира Зеленского, которая попросила передать украинцам французские генераторы.
Как отметил политик в соцсетях, Киеву и так каждый месяц помогают финансово.
«Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: „Отдайте нам ваши генераторы“. А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» — возмутился Флориан Филипо.
На прошедшей международной конференции в Париже было принято решение собрать для помощи Украине миллиард евро. Около 415 миллионов из них пойдут на восстановление энергетического сектора, остальные деньги должны обеспечить жителей страны водой, сельскохозяйственной продукцией, а также помочь сферам здравоохранения и транспорта.
Всего в этом году Франция отправила Украине 200 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал три шага, необходимых для наступления мира на Украине.