Расслабились: почему в Петербурге вели частичный масочный режим

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Заболеваемость гриппом бьет рекорды поможет преодолеть аккуратный карантин.

В Петербурге из-за ухудшения эпидобстановки снова ввели частичный масочный режим. Насколько на этот раз все серьезно. Все детали у Максима Облендера.

В коридорах поликлиник непрекращающиеся очереди, а на приеме терапевты снова напоминают правила ношения маски тем, кто подзабыл.

И другие меры профилактики, термометрия, антисептики. И дело уже не только в ковиде, который никуда не делся, заболеваемость ОРВИ в Северной столице ощутимо выросла. Особенно гриппом, по прогнозам эпидемия может достичь рекордных значений за последние пять-шесть лет. Врачи приводят неутешительные данные.

«За предыдущую неделю мы превысили эпидемические пороги на 76%-78%. Основная масса заболевших — это дети. Ведущая группа 7-14 лет. Надо отметить, что при мониторинге мы видим увеличение доли гриппа. В два раза. В первую очередь это грипп H1N1», — объяснила главный санитарный врач Санкт-Петербурга.

Вот так посреди учебного дня сейчас выглядят некоторые кабинеты школ Петербурга. На дистанте 200 классов. Переводят, если каждый пятый ученик «шмыгает носом». Алису и Ульяну мы встретили у кабинета лора. Обе на больничном.

Родители расслабились, говорят врачи. Детей лучше поберечь и лишний раз не брать в те же торговые центры.

«Болеют сейчас маленькие дети и дошкольники и школьники. И начали заболевать подростки. Грипп этот характеризуется кашлем с развитием пневмонии. Есть дети, которые госпитализированы даже с плевритами», — отметила заведующая детским поликлиническим отделением городской поликлиники № 114 Ольга Боричева.

У взрослых не лучше. Госпиталь-трансформер на 300 коек, который опробовали еще в первые волны ковида, в этой больнице принимает по 50 человек в день. Почти у всех коварный свиной грипп, у многих осложнения.

«Бесспорно иммунная прослойка у населения прошла и грипп течет тяжелее. Поэтому мы видим ярко выраженную интоксикацию, в том числе у молодых людей. А у пожилых видим много осложнений. В первую очередь сосудо-дыхательной системы», — заместитель главврача по медчасти больницы Святого Георгия Игорь Иванов.

Меры профилактики и безопасности, тот же пусть и не самый удобный карантин, аккурат перед каникулами, должен сыграть свою роль. Да и грядущие новогодние праздники тоже могут дать гриппу бой. Если конечно отказаться от посещения людных мест и провести время дома с семьей.