Слезы, истерики, скандалы: таролог заглянула в будущее королевской семьи

Фото, видео: www.globallookpress.com / PPE/face to face; 5-tv.ru

Дворец снова в зоне турбулентности после выхода на экраны документального фильма о Меган Маркл и принце Гарри.

Королевская семья Британии переживает новый скандал, снова связанный с Меган Маркл и принцем Гарри. На днях в стране вышел на экраны документальный фильм о супругах, которые в очередной раз приоткрывают завесу тайны о жизни во дворце. Для остальных членов семьи откровения Сассекских —еще один выстрел в спину. Выдержат ли и это испытание монаршие особы? В их будущее заглянула таролог Айгуль Хуснетдинова.

«На самом деле не все так хорошо. Туз чаш (кубков — Прим.ред) перевернутый говорит, что очень много в этой семье, очень много выяснения отношений. То есть это не безоблачная такая семейная идиллия — это на самом деле слезы, истерики, скандалы, хлопанье дверьми и прочего рода эмоции», — говорит собеседница.

При этом, уверена она, отношения Гарри и семьи неплохие. Настолько, насколько это возможно на фоне разразившегося скандала и внимания всей Британии. Но и на это король Карл III готов закрыть глаза: сыновей не выбирают, в отличие от невесток. Она для двора как большая заноза, уверена таролог.

«Члены семьи Меган не любят, вот не любят! Карта говорит: если бы она уехала, все были бы довольны. Это очень большое давление, она практически заноза для них. Такой создает дискомфорт даже просто своим существованием, не говоря уже про поведение», — добавила собеседница.

Все, казалось бы, говорит о крахе — семейные связи рушатся как карточный домик. Но нет — турбулентность и на этот раз семья перенесет с высоко поднятой головой, голубая кровь обязывает. И, возможно, даже герцогиню ждет прощение за весь сор, который она вынесла из дворца.

«Полюбовно они все решат. Скорее всего, мы не будем видеть трогательного соединения. Но какая-то гармония наступит и переживать вообще здесь не о чем», — не сомневается эксперт по гаданию на картах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл разоблачили самих себя в новом фильме. Подробнее — в материале 5-tv.ru.