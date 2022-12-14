Будущее уже близко: как развивается генная медицина в России

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Специалисты сообщили, что Россия все ближе подходит к персонализированной медицине.

В Москве специалисты по уникальным и самым современным методам медицины говорят о своих новых разработках. Проходит Всероссийская мультимедийная конференция, посвященная генной терапии. Эта технология позволяет помогать пациентам, которые еще недавно считались неизлечимыми.

Например, с онкологическими, орфанными заболеваниями или нарушениями эндокринной системы. Генная терапия, если говорить простым языком, позволяет усыплять «сломанный» ген в организме. И, либо его менять, либо так и оставлять — в нерабочем состоянии.

«Действительно, можно говорить, что мы подошли и подходим к персонализированной медицине. Потому что во многих случаях, особенно в случае с моногенными заболеваниями, очень бывает важно, какая именно имеется мутация у пациента. Заболевание может быть одно и то же, клиника может быть плюс-минус одна и та же, но характер мутации может отличаться и от этого будет зависеть, какой инструмент в генной терапии мы можем или не можем применить», — отметила член президиума Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке», заместитель декана факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по науке Мария Воронцова.

«Вначале мы должны четко понять, какой молекулярный дефект на уровне гена произошел в клетках пациента и соответственно, это информация — разрабатывать или лекарственный препарат или, как в перспективе я думаю, это будут просто генетические технологии. Тогда это будет полная персонализация: вот конкретный пациент, вот конкретная мутация, вот конкретный препарат, разработанный на основе генетических технологий», — объяснил доктор медицинских наук, академик РАН, директор ФГБНУ «МГНЦ».

Уже сейчас в нашей стране есть препараты генной терапии, которые проходят доклинические или клинические испытания.