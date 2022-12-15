Медвежья услуга? Как избежать ошибок при оказании первой помощи

Дарья Евстрахина 33

При оказании первой помощи при ожоге нельзя прикладывать лед или масло на рану

Медвежья услуга? Как избежать ошибок при оказании первой помощи

Фото: © РИА Новости / Виктор Вытольский

Добросердечный порыв может усугубить ситуацию. Как не допустить этого?

Оказание первой медицинской помощи является решающим фактором в спасении человека. Однако зачастую люди допускают ошибки. Как их избежать?

Одна из самых популярных ошибок -- запрокидывание головы человека назад в тот момент, когда у него идет кровь из носа. Из-за этого кровь может попасть в горло и вызвать рвоту. Нужно наклонить голову человека вперед и пережать переносицу. Если кровь не перестает идти даже с ватой в носу, нужно вызвать скорую помощь. Об этом пишет Сибкрай.ru.

При ожоге нельзя на рану прикладывать лед или масло. Место ожога надо подержать под холодной проточной водой, накрыть чистой и сухой повязкой и обратиться в медицинское учреждение.

Если у человека серьезная травма, его нельзя перемещать. Особенно это касается травмы позвоночника -- состояние пострадавшего может ухудшиться. Лучше всего сразу позвонить в скорую помощь.

При порезах и открытых ранах нельзя их пытаться прочистить с помощью слюны. У нее нет бактерицидных свойств. Слюна содержит большое количество микробов, которые могут вызвать гниение и заражение крови. Лучше всего промыть рану с помощью чистой воды или физраствора.

При растяжении связок или переломах не кладите согревающий компресс на место повреждения: возникнет большой отек. Лучше всего охладить пострадавшую часть тела и обездвижить.

Ранее 5-tv.ru писал, о какой опасной болезни может говорить кровь из носа.

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