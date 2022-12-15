«Чтобы без сбоев»: уролог объяснил риск ношения тесных мужских трусов

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Какое же нижнее белье нужно выбирать?

Зачастую проблемы с зачатием бывают из-за нарушения деятельности мужской репродуктивной системы. Но это не всегда связано с какими-либо серьезными заболеваниями. На это влияют стрессы, малоподвижный образ жизни, пристрастие к фаст-фуду и даже неправильный выбор нижнего белья. Об этом рассказал уролог-андролог Гусейин Садыков.

«Чтобы процесс сперматогенеза (образования и созревания половых клеток) проходил без сбоев, в области яичек должна поддерживаться определенная температура, которая на несколько градусов ниже температуры тела. Утягивающее белье и белье из синтетических тканей при длительном ношении провоцируют перегревание яичек, что крайне негативно влияет на их функцию и способствует ухудшению всех показателей качества спермы», — объяснил специалист в беседе с изданием «Газета.ру».

Говоря о показателях, уролог имеет в виду снижение концентрации, подвижности и морфологии сперматозоидов. Эксперт посоветовал мужчинам выбирать свободное нижнее белье из натуральных тканей.

Как ранее писал 5-tv.ru, уролог опроверг популярные мифы о мужском здоровье.