Чеснок, имбирь или прививка: как обезопасить себя от гриппа

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru

Пока польза чеснока научно не доказана, необходимо вакцинироваться абсолютно всем.

В самый разгар сезона гриппа мы, наконец, задумываемся о том, как избежать этого неприятного заболевания. Скажем честно, что употребление имбиря, витамина С и чеснока — пока научно не доказано.

Но что же тогда делать? Вот несколько советов:

проветривать помещени

поддерживать влажность воздуха 40-50%

мыть руки не менее 20 секунд

обрабатывать смартфон антисептиком

промывать полость носа и полоскать горло солевыми растворами

Однако большинство врачей уверяет, что самое эффективное — вакцинация. Так как только она достоверно снижает риск тяжелого течения заболевания госпитализации и смерти.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что сделал прививку от гриппа. Российский лидер подчеркнул необходимость вакцинации для безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как более чем на треть выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионах РФ за неделю. Российские ученые активно включились в борьбу с сезонным обострением. В Москве лабораторные исследования уже сегодня дают быстрый ответ, что у больного: COVID или ОРВИ. Пока, что новая схема диагностирования, работает экспериментально.