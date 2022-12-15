Изжога и горечь во рту: кому нельзя есть красную рыбу

Диетолог Лазуренко: из-за красной рыбы может появиться изжога и горечь во рту

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Такая рыба очень полезна, но употреблять ее стоит с осторожностью.

Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что красную рыбу нужно употреблять с большой осторожностью. И это несмотря на то, что продукт насыщен большим количеством полезных микроэлементов.

«Красная рыба несет огромную пользу нашему организму. Она является источником полноценного белка. Он содержит полный набор незаменимых аминокислот», — рассказала врач в беседе сизданием «Вечерняя Москва».

Кроме того, этот белок легко усваивается и способствует быстрому приходу аминокислот, которые помогают гормонам, ферментам, клеткам кишечника и печени. Также красная рыба — источник азота и кислорода, которые работают как антиоксиданты и мощные энергорегуляторы.

Эксперт указала, что один из главных преимуществ красной рыбы — это содержание полезных жиров, таких как Омега-3. Она помогает предотвратить развитие многих серьезных заболеваний и делает пластичной оболочку клеток нашего организма. Врач предупредила, что нельзя злоупотреблять этим продуктом, потому что он может вызвать изжогу и горечь во рту.

Лазуренко подчеркнула, что самый идеальный способ приготовления красной рыбы — на гриле. А в качестве гарнира лучше использовать зеленые овощи. Они помогут усвоиться белку и Омеге-3.

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