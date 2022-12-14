«Это знак»: как понять, что пришло время немедленно разобрать гардероб

Дизайнер Утушкина: стоит делить все вещи в гардеробе на три категории

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

На первый взгляд, может показаться, что надо избавиться от ненужного, но так ли это на самом деле?

Казалось бы, что шкаф завален вещами, но все что-то не подходит. Может, это знак, что пора наконец разобрать свой гардероб?

Как только вы очистите свой шкаф, вы сможете обновить набор одежды так, чтобы он доставлял только удовольствие. Дизайнер Валерия Утушкина рассказала, как правильно разобрать свой гардероб в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Для начала, вытащите из шкафа абсолютно все вещи. Обязательно соберите одежду из всех мест в доме — прачечной, кладовки и прочих других. Ничего не пропускайте.

Затем примерьте всю одежду, которую вы не носили в последнее время. До того, как вы это сделаете, вы и представить не сможете, сколько всего вы хранили «на всякий случай». Возможно, вы даже удивитесь тому, как много всего уже вам уже не подходит и только занимает место в гардеробе.

Следом разделите вещи по трем категориям:

Любимое. Это вещи, которые подходят для текущего сезона, они вам очень нравятся, и вы можете надеть их прямо сейчас.

Может быть. Если вы храните предмет только потому, что он вам дорог, отложите его в отдельную коробку. Пожертвуйте им, если все же он вам не пригодится до конца сезона.

Не подходят. Такие вещи можно отдать даром или продать, чтобы купить что-то новое.

Если у вас вся одежда, вне зависимости от сезона, хранится в шкафу, так и поступайте. Но лучше всего убрать несоответствующие сезону вещи в дальние углы. Гораздо проще одеваться, когда на виду остаются только подходящие варианты.

После первой чистки шкафа поживите с той одеждой, что в нем осталась, прежде чем покупать новые вещи. Это поможет вам, особенно, если вы пытаетесь определить свой индивидуальный стиль. Посмотрите блоги и журналы о моде и отследите, какие образы вам подходят.

Постепенно наполняйте гардероб тем, что вам нужно. Учитывайте свой образ жизни и убедитесь, что у вас здравое соотношение повседневной и рабочей одежды.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как должен выглядеть базовый гардероб на зиму.