«Никогда не будешь в прошедшем времени»: слова Равшаны Курковой о смерти пробирают до дрожи
Равшана Куркова написала трогательный пост после смерти Пускепалиса
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Актриса посвятила трогательный и немного жуткий пост своему погибшему товарищу и коллеге.
Российская актриса театра и кино Равшана Куркова ушла со съемочной площадки второго сезона одного из своих сериалов. Об окончании съемок актриса сообщила в своих социальных сетях, где периодически делится с поклонниками своими мыслями и моментами из жизни.
Об одном из ее постов, самом трогательном и в то же время жутком, пишет портал dni.ru. Куркова посвятила публикацию коллеге по цеху Сергею Пускепалису, который погиб в ДТП.
«Обожаю, Сережа, ты навсегда в моем сердце и никогда не будешь в прошедшем времени», — написала актриса.
К трогательному посланию она прикрепила совместное фото с Пускепалисом.
42-летняя Равшана Куркова является востребованной актрисой. В начале своей карьеры она работа на телевидении, участвовала в создании различных ток-шоу в качестве редактора и помощника режиссера. Позже начала сниматься в фильмах и сериалах — сейчас за спиной актрисы более 50 картин.
В детстве Куркова комплексовала из-за своей внешности, но потом «просто повзрослела и переросла это, перестав придавать такое значение внешнему виду».
Ранее 5-tv.ru писал, как Равшана Куркова страдала от своей худобы.