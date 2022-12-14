В Роспотребнадзоре предложили тестировать на грипп всех граждан с ОРВИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Michalke; 5-tv.ru

Россия обладает достаточным количеством тестов и высоким качеством лабораторий.

Всех россиян с симптомами ОРВИ необходимо тестировать на грипп. Соответствующее заявление на видеосовещании с президентом Владимиром Путиным сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в правительстве приняли решение использовать ту же схему тестирования, которая применяется с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула достаточное количество отечественных тестов и высокое качество оборудования в лабораториях.

«Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций», — подытожила Анна Попова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и призвал граждан вакцинироваться.